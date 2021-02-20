«Белый снег» показали звездам спорта

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

В столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялся закрытый показ для звезд спорта масштабного спортивного байопика о лучшей лыжнице XX века Елене Вяльбе БЕЛЫЙ СНЕГ. Фильм прослеживает путь легендарной спортсменки от первых шагов на лыжах до триумфа на Чемпионате мира 1997 года, где Елена завоевала 5 золотых медалей из 5 возможных. Всего на счету Вяльбе три олимпийских «золота» и четырнадцать золотых медалей на Чемпионатах мира.

Фильм зрителям представили сама Елена Вяльбе, режиссер Николай Хомерики, продюсеры Тимур Хван, Марат Ким, Александр Пак и испольнительница главной роли Ольга Лерман

Гостями премьеры стали именитые советские спортсмены: Анна Чичерова, Александр Пажинский, Антон Шипулин, Владимир Баршанов, Дмитрий Дубровский, Евгений Слюсаренко, Ольга Зайцева, Михаил Мамиашвили, Светлана Ишмуратова и другие.

Фото с показа предоставлены PR-службой картины.

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20.02.2021