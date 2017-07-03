В столице представили «Блокбастер»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

Максим Матвеев, Александр Мамут, Мария Андреева, Павел Деревянко, Сабина Ахмедова, Илья Бачурин, Мария Федорова, Юлия Топольницкая, Мария Кравцова, Лаура Джугелия и многие другие представители российской киноиндустрии и шоу-бизнеса собрались 1 июля в кинотеатре «Пионер», чтобы поддержать на премьере команду фильма БЛОКБАСТЕР.

Продюсеры фильма Илья Стюарт, Мурад Османн, Юрий Козырев и исполнительницы главных ролей Светлана Устинова и Аня Чиповская представили фильм и поблагодарили собравшихся за то, что они решили провести вечер с командой БЛОКБАСТЕРА. Вместе с коллегами первых зрителей поприветствовали актриса Светлана Ходченкова и актер Дмитрий Ендальцев.

«Мы сами до сих пор получаем удовольствие от этого фильма, несмотря на то, что съемки давно закончились. Мы счастливы, что вы все здесь, это очень здорово», – поделилась с гостями вечера Аня Чиповская. Светлана Устинова в свою очередь отметила работу всей команды: «Как одна большая семья мы придумывали, создавали и воплотили в жизнь. И вот история наша рассказана, и сегодня вы все ее увидите».

Отметим, что в этот же день в пространстве ARTBasement Универмага «Цветной» Аня Чиповская и Светлана Устинова при участии редактора журнала Cosmopolitan Ольги Севастьяновой встретились с поклонниками, рассказали о фильме и о настоящей женской дружбе, а также раздали всем собравшимся автографы.

Фото с премьеры: Анна Темерина

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03.07.2017