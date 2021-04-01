В Москве прошла премьера комедии «Будь моим Кириллом»

Фотоотчет из кинотеатра «Москино Космос»

31 марта в кинотеатре «Космос» состоялась премьера легкой и озорной романтической комедии БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ производства компании Good Story Media и телеканала ТНТ.

От души посмеяться и зарядиться позитивом несмотря на дождливую погоду и московские пробки пришли: актеры Гоша Куценко с дочкой, Андрей Гайдулян, Анна Калашникова, Александр Мизев, Игорь Ознобихин, Антон Жижин, сценарист и актер Тимофей Зайцев, певец Родион Газманов, Елена Барткова с молодым спутником, участницы шоу «Холостяк» и «Последний герой» Саша Маслакова, Аида Мартиросян, участницы шоу «Пацанки» Вероника Жукова, Анна-Мария Мукерия, Иван Русских, Костья Купер, Ксения Прокофьева, Екатерина Ванышева, Наталья Гончарова, Тина Франк, блогеры Джон Юсупов, Лисавета Попова, Лена Мир и многие другие.

На сцену представить фильм поднялась съемочная группа: актеры Иван Мулин, Анастасия Евграфова, Витайлис Семеновс, Ирина Розанова, Анна Антонова, Сергей Годин, сценаристка Анна Макаренкова. Глубоко беременная режиссер картины Алла Елисеева на показ приехать не смогла, но небольшую речь произнес продюсер фильма Антон Щукин.

«Компания Good Story Media уже 10 лет занимается телевидением. Наша идея была простая, делать сериалы про людей и для людей. Два года назад, мы решили попробовать себя в кино с той же концепцией. Хорошие истории про нас и про вас. Недавно в прокате был фильм БАТЯ, сегодня я хочу представить вам романтическую весеннюю комедию БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ. Но прежде, чем вы первыми увидите ее, я хочу сказать спасибо тем, кто сделал этот фильм».

Фотографии с премьеры предоставлены PR-службой картины. (Фотограф: Андрей Калмыков)

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01.04.2021