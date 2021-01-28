В столице прошла премьера нового сезона сериала «Бывшие»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

27 января в кинотеатре «Октябрь» состоялся показ двух серий нового сезона хита START «Бывшие». Первый эпизод третьего сезона оригинального сериала видеосервиса уже посмотрело онлайн более одного миллиона домохозяйств. Накануне выхода второй серии проекта на платформе, создатели представили гостям, фанатам шоу и журналистам серии на большом экране.

На сцену поднялись актеры Любовь Аксенова, Полина Гагарина, Александр Соколовский, Анатолий Журавлев, Ростислав Бершауэр и другие. Поприветствовали гостей презентации режиссер Иван Китаев, генеральный продюсер проекта и автор идеи Алексей Троцюк, сценарист Эльдар Великорецкий. Новые серии будут выходить раз в неделю по четвергам эксклюзивно на START.

В конце второго сезона Яна (Любовь Аксенова) стала женой Кирилла (Анатолий Журавлев), жестокого и эксцентричного бизнесмена из Кемерово, чтобы вытащить из тюрьмы отца (Виталий Хаев). Илья (Денис Шведов) же пытается выбраться из состояния, к которому его привело окончательное расставание с Яной, и находит новую работу благодаря необычной клиентке − писательнице Лене (Полина Гагарина) с миллионами подписчиков. Получится ли у каждого из героев вернуться к нормальной жизни и избавиться наконец от своих зависимостей?

Фото с премьеры предоставлены видеосервисом START.

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28.01.2021