На MIPCOM в Каннах открыли российский стенд

Фотоотчет из Дворца фестивалей и конгрессов

Вчера на крупнейшей международной выставке контента состоялось открытие стенда российского контента Made in Russia, организованного при поддержке Российского экспортного центра. Официальным оператором стала компания «Экспоконтент». На площадке работают 23 компании, представляющие анимацию и сериалы. Российский экспортный центр также поддерживает группу компаний «Рики» и компанию «Сигнал Медиа», которые работают на собственных стендах.

Вечер открыла Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент». Гостями мероприятия стали председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Юлиана Слащева, продюсер Дмитрий Рудовский, генеральный директор ГК «Планета Информ» Дмитрий Литвинов, директор компании «Совтелеэкспорт» Юлия Матяш, генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин, продюсер Альберт Рябышев, генеральный продюсер компании «Метрафильмс» Артем Васильев, заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний «Рики» Диана Юринова, генеральный директор 0+ Media Александр Саблуков, директор департамента ТВ- и кинопроизводства «Уолт Дисней Компании СНГ» Владимир Верещагин, генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева, генеральный директор телекомпании «Красный квадрат» Илья Кривицкий, директор департамента детских и юношеских программ компании «Первый канал. Всемирная сеть» Вера Оболонкина, а также представители зарубежных компаний из Великобритании, США, Чили, Франции, Китая, Южной Кореи, Аргентины и Германии.

Национальная площадка Made in Russia – одна из ключевых составляющих «фокуса на Россию» – специального статуса, присвоенного стране в этом году наряду с Китаем, Японией и Аргентиной. Евгения Данильченко, руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра, приняла участие в торжественной церемонии передачи статуса России.

Фотографии с коктейля в честь открытия стенда предоставлены пресс-службой компании «Экспоконтент».

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15.10.2019