В Москве прошла большая премьера фильма «Чернобыль»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

13 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера экшн-драмы ЧЕРНОБЫЛЬ режиссера Данилы Козловского. Фильм представили актеры – исполнители главных ролей: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев, Игорь Черневич; продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов; режиссер, продюсер и исполнитель главной роли Данила Козловский, а также многочисленная съемочная группа фильма.

Премьеру посетили: Ксения Раппопорт, Филипп Янковский, Елизавета Боярская, Федор Бондарчук, Олеся Судзиловская, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Юлия Барановская, Александр Петров, Елена Летучая, Юрий Антонов, Ситора Алиева, Ольга Свиблова, Павел Лунгин, Мария Андреева, Екатерина Варнава и Александр Молочников, Ида Галич, Александр Цыпкин, Алексей Агранович, Андрей Смоляков, Наталья Мокрицкая, Полина Зуева, Алена Долецкая, Светлана Бондарчук, Аркадий Новиков и Надежда Адвокатова, Павел Деревянко, Алиса Хазанова, Сергей Капков, Валерий Тодоровский, Анжелика и Кристина Каширины, Мария Лемешева, Евгения Маркова, Сергей Комаров, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Алена Михайлова, Светлана Тегин, Божена Рынска, Евгений Сангаджиев, Елена Борщева, Елена Николаева и Игорь Вдовин, Полина Ауг, Евгения Милова, Павел Артемьев, Анна Исаева, Анастасия Меськова, Резо Гигинеишвили, семья Филиных, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Александра Вертинская, Илья Найшуллер и Дарья Чаруша, Роман Прыгунов, Саша Новикова и Feduk, Оксана Бондаренко и др.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Централ Партнершип».

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14.04.2021