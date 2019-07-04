В Москве прошла премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

3 июля в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась светская премьера приключенческого экшна ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА. По красной ковровой дорожке прошли Ингеборга Дапкунайте (актриса подарила свой голос персонажу фильма по имени Эдит), Ирина Хакамада, Андрей Бурковский, Маргарита Митрофанова, Ярослава Дегтярева, Татьяна Лазарева, Анетта Орлова, группа Serebro, Александр Кузнецов, Андрей Разыграев, Алексей Зимин, Жак Энтони и другие.

Гостей вечера угощали пиццей «Papa John’s», конфетами «Skittles» и водой «Святой источник».

Фильм можно посмотреть на всех широких экранах страны уже с 4 июля.

Фото предоставлены WDSSPR. Фотограф: Геннадий Авраменко

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04.07.2019