Российским знаменитостям показали «Лекарство от здоровья»

Фотоотчет с премьеры в кинотеатре «Москва»

Кинокомпания «Двадцатый век Фокс СНГ» и один из ведущих сайтов о знаменитостях peopletalk.ru представили российскую премьеру нового фильма Гора Вербински ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ. Для мероприятия была выбрана стильная и современная киноплощадка в центре столицы – кинотеатр «Москва». Уже при входе в кинотеатр гости попадали в особую атмосферу в голубых тонах, под цвет ослепительного неба над швейцарскими Альпами, где и развивается сюжет картины.



Первыми увидеть фильм пришли российские знаменитости: Олег и Анастасия Меньшиковы, Елена Летучая, Регина Тодоренко, Сергей Филин, Влад Лисовец, Аврора, Михаил Грушевский, Маруся Зыкова, Константин Андрикопулос, Александр Арутюнов, Стеша Маликова, Надя Сысоева, Тата Бондарчук, Лаура Джугения, Ксения Чилингарова и многие другие.



Алкогольным партнером вечера выступил один из старейших отечественных заводов по производству игристых вин «Золотая Балка». Также гости премьеры наслаждались природной питьевой водой из заповедного артезианского источника «Серябь».

В российский прокат фильм ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ выйдет 30 марта.

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16.03.2017