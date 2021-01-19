В Москве прошла звездная премьера комедии «День города»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов января, народной комедии ДЕНЬ ГОРОДА. Создатели ленты переносят зрителей в российскую провинцию с узнаваемыми типажами и проблемами. Безбашенная комедия расскажет о том, как жители Любякина отмечают день города и не замечают новости, что именно в праздник через их город пройдет путь президентского кортежа. Теперь, когда уже практически поздно, все местные чиновники и простые жители городка вынуждены в кратчайшие сроки создать видимость «идеальной российской глубинки». И как часто бывает, такой «косметический ремонт» городка не может пройти гладко и рождает все новые и новые проблемы, за решением которых так безудержно смешно наблюдать.

Первым зрителям картину представители создатели: актеры Катерина Шпица, Алла Михеева, Михаил Тройник, Светлана Камынина, Ольга Дибцева, Александр Ильин, Павел Ворожцов, продюсеры Дмитрий Литвинов, Алексей Лихницкий, Олег Туманов, Давид Кочаров, Тина Канделаки, режиссер Алексей Харитонов, композитор Илья Зудин и многие другие.

«Этот проект родился 3 года назад в стенах «Московской школы кино», − вспомнил продюсер Дмитрий Литвинов. – Три короткометражки студентов превратились в полноценный полнометражный фильм». Литвинов также поблагодарил Владимира Хотиненко, Игоря Мишина и Тину Канделаки за помощь в работе над проектом.

«Я когда-то «намечтал» себе этот день, и сейчас на сцене стоят те, кто помог мне эту мечту осуществить», − сказал продюсер Алексей Лихницкий и представил съемочную группу.

Основатель онлайн-кинотеатра IVI Олег Туманов обратил внимание гостей, что ДЕНЬ ГОРОДА − это первый полнометражный проект IVI Originals: «Комедия – это очень сложный жанр, и я благодарен этой молодой задорной команде за смелость работать в этом жанре».

Среди первых зрителей, хохотавших над перипетиями сюжета, были актеры Дмитрий Грачев, Роман Юнусов, телеведущий Андрей Родной, актриса Алена Чехова и другие.

После премьерного показа продюсер фильма, генеральный продюсер IVI Originals Давид Кочаров сказал: «Я очень рад, как наш фильм приняли публика и журналисты. Это – история о всех нас, о нашей стране и о том, как мы всегда все делаем в последний момент. Именно поэтому, мне кажется, ДЕНЬ ГОРОДА будет близок каждому зрителю. И отдельно хочу отметить великолепную актерскую игру наших исполнителей главных ролей Кати Шпицы, Игоря Хрипунова, Ольги Дибцевой, Антона Филипенко, Яна Цапника, Александра Ильина и Павла Ворожцова».

Комедия ДЕНЬ ГОРОДА появится в кинотеатрах уже 21 января.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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19.01.2021