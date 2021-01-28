В Москве прошла премьера драмы «Кто-нибудь видел мою девчонку?»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?. Первым зрителям картину представили создатели проекта: режиссер и автор сценария Ангелина Никонова, продюсеры Сабина Еремеева, Нателла Крапивина, Михаил Кучмент, актеры Аня Чиповская, Виктория Исакова, Александр Горчилин, Мария Шалаева, Алексей Золотовицкий, Олег Васенин, композитор Артем Иванов, художник Савва Савельев.

Гостей премьеры поприветствовала продюсер фильма Нателла Крапивина: «Любить больно, но не любить еще больнее. Друзья, пожалуйста, любите друг друга! Это самое прекрасное чувство на свете. И единственное чувство, которое придает нашей жизни смысл».

Оценить историю любви самой красивой пары богемного Петербурга − Киры и Сергея − пришли звездные гости: Светлана Бондарчук, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Саша Даль, Наташа Максимова, Евгения Отрадная, Игорь Толстунов, Наталья Земцова и другие.

Лента выходит в прокат 4 февраля.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Централ Партнершип».

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28.01.2021