В столичном киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера нового аниме ДИТЯ ПОГОДЫ. Выдвинутый в двух номинациях на «Оскар 2020» фильм лично представить московской публике приехал культовый японский режиссер Макото Синкай. Каждая новая картина Синкая не только получает признание у критиков, собирая десятки призов международных фестивалей, но и становится кассовым хитом. Предыдущая работа режиссера, ТВОЕ ИМЯ, стала самым кассовым аниме в истории мирового проката, заработав более 350 млн долларов. Новый фильм ДИТЯ ПОГОДЫ только в Японии собрал уже более 125 млн долларов.

Московская премьера картины прошла с большим ажиотажем. В залах кинотеатра не осталось ни одного свободного места. Когда после приветственного слова Сергея Ершова, владельца кинокомпании «Вольга», выпускающей ленту в российский прокат, на сцену поднялся Макото Синкай, зрители встретили его овацией. Режиссер признался, что ни разу еще на премьерах во всем мире он не видел столько своих поклонников, и поблагодарил всех, кто пришел на премьеру.

Среди первых зрителей картины были и российские знаменитости: Ирина Горбачева, Монеточка, Нонна Гришаева с дочерью, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Александра Ревенко, Лариса Вербицкая, Мария Голубкина, Иван Макаревич, Рита Митрофанова с дочерью, Маша Цигаль, Екатерина Кищук, Полина Фаворская, Дана Борисова с дочерью, Анна Чурина с дочерью, Ирина Рахманова, Александра Балакирева и многие другие.

В российский прокат ДИТЯ ПОГОДЫ выходит 31 октября.

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28.10.2019