Фотоальбом

В Москве состоялась премьера фильма «Джетлаг»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

29 июня в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась зрительская премьера фильма Михаила и Лили Идовых ДЖЕТЛАГ. В широкий прокат картина выйдет 1 июля, дистрибьютор — кинопрокатная компания «Белые ночи».

Премьерный показ «Джетлага» прошел в рамках проекта Каро.АРТ в кинотеатре «Октябрь». Первым зрителям картину представил генеральный продюсер Артем Васильев, актрисы Ирина Старшенбаум, Полина Ауг, Полина Долиндо, актеры фильма Александр Горелов, Егор Корешков, Павел Ворожцов, Вадим Утин, съёмочная группа и авторы проекта Михаил и Лили Идовы, которые подключились по видеосвязи, поскольку в последний момент им не удалось вылететь из Берлина в Россию. А после показа фильма состоялось обсуждение картины, модератором дискуссии выступила кинокритик Алиса Таёжная.

 

30.06.2021

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