В Москве прошла светская премьера фильма «Дом Пьера Кардена»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

24 февраля, в московском кинотеатре «Пионер» состоялась светская премьера документального фильма ДОМ ПЬЕРА КАРДЕНА. Картину зрителям представила стилист и художник по костюмам Василиса Гамалея-Гусарова, а также Родриго Базиликати, который записал специальное видеообращение для показа.

Одними из первых, кто увидел ленту о становлении великого модельера, были Валентин и Марина Юдашкины, Александр Перепелкин, Татьяна Столяр, Валерий Белгородский, Федор Гамалея, Ирина Йовович, Саша Мадемуазель, Виктория Берман, Дмитрий Быков и другие.

Лента выходит в кинотеатральный прокат 25 февраля.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Пионер».

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25.02.2021