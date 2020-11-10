В Москве прошла премьера фильма «Дорогие товарищи»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась московская премьера фильма ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!. Картину гостям представили режиссер и продюсер Андрей Кончаловский, исполнители главных ролей Юлия Высоцкая, Юлия Бурова и Андрей Гусев и съемочная группа.

На премьере в Москве создателей фильма ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! поддержали министр культуры РФ Ольга Любимова, Егор Кончаловский, Наталия Аринбасарова, Екатерина Двигубская, Мария Михалкова-Кончаловская, Надежда Михалкова, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Анна Снаткина, Кирилл Зайцев, Эдуард Бояков, Полина Ауг и Юрий Дейнекин, Анна Бегунова и Дмитрий Власкин, Игорь Гаранин, Юлиана Слащева и Сергей Михайлов, Алёна Водонаева и другие.

Фото с премьеры предоставлены компанией Disney.

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10.11.2020