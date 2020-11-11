В Москве прошла премьера комедии «Еще по одной»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

10 ноября в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО. Арт» состоялась премьера фильма Томаса Винтерберга ЕЩЕ ПО ОДНОЙ с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Среди гостей мероприятия были Олеся Судзиловская, Аглая Тарасова, Денис Шведов, Павел Табаков, Нонна Гришаева, Ирина Хакамада, Юрий Быков, Анна Чурина, Оксана Михеева, Илья Бачурин, Влад Лисовец, Дарья Повереннова, Данила Белых, Ангелина Стречина, рэпер Птаха, SEMENYAK и др.

Режиссер Томас Винтерберг говорит, фильм создан под влиянием идей норвежского психолога Финна Скордеруда о том, что человек рождается с дефицитом алкоголя в крови в 0,5 промилле.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма. Фотограф – Ксения Угольникова.

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11.11.2020