В столице состоялось открытие ретроспективы Аббаса Киаростами

Фотоотчет из кинотеатра Garage Screen

30 июня в летнем кинотеатре Garage Screen состоялось открытие ретроспективы Аббаса Киаростами (1940–2016) и российская премьера отреставрированной версии фильма ВКУС ВИШНИ — первой иранской картины, удостоенной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Ретроспектива проходит при поддержке партнера Garage Screen — Газпромбанка.

Гостей открытия поприветствовал куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский: «В прошлом году Аббасу Киаростами исполнилось бы 80 лет, и по этому случаю в культурных столицах мира планировались большие мероприятия, связанные с юбилеем. Также в прошлом году была закончена реставрация большинства его картин, многие из которых раньше были недоступны или доступны только профессионалам. Но из-за пандемии мировое чествование Киаростами было перенесено на 2021 год, и мы рады, что ретроспектива наконец добралась до Garage Screen. Это уникальная возможность для москвичей увидеть редкие фильмы режиссера на большом экране с новым качеством звука и изображения».

Ретроспектива продлится до 8 сентября, в программу включены все полнометражные картины режиссера, а также его редкие короткометражные и документальные работы. Большая часть фильмов будет показана в отреставрированном виде. Ретроспектива разделена на пять блоков: «До революции», «Демонтаж четвертой стены», «Мировое признание», «Магия цифры», «Возвращение к новому». Показы блока «До революции» пройдут с 1 по 10 июля. Он включает в себя картины Киаростами, снятые в 1970-е до Исламской революции — и одновременно до собственной революции режиссера, связанной с трансформацией художественной оптики.

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01.07.2021