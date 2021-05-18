Летний кинотеатр музея «Гараж» открылся на новый сезон

Фотоотчет с площади Искусств

13 мая на площади Искусств состоялось открытие нового сезона летнего кинотеатра Garage Screen и российская премьера эксцентричной драмы ДЕВУШКА И ПАУК молодых швейцарских режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхеров. Партнер нового сезона Garage Screen — Газпромбанк. Перед показом на крыше Музея гостям были предложены специальные коктейли от Beluga.

Гостей открытия поприветствовали директор Музея «Гараж» Антон Белов, куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский и авторы павильона кинотеатра — архитекторы Армине и Ашот Снхчян из ереванской студии snkh, победившей в конкурсе на разработку архитектурной концепции летнего кинотеатра, проведенном Музеем «Гараж» и КБ Стрелка. Новое здание Garage Screen было построено в 2020 году, и из-за пандемии архитекторы не смогли лично контролировать строительство кинотеатра и присутствовать на открытии прошлого сезона. В связи с этим было решено сохранить павильон для полноценной работы в 2021 году, и на открытии 13 мая архитекторы впервые увидели летний кинотеатр лично и поприветствовали первых гостей нового сезона Garage Screen.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

18.05.2021