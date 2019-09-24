Фотоальбом

В Москве прошла звездная премьера фильма «Герой»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера приключенческого экшна ГЕРОЙ. Фильм представили режиссер Карен Оганесян и исполнители главных ролей Владимир Машков, Александр Петров, Светлана Ходченкова, Марина Петренко, а также актеры Ян Алабушев, Анастасия Тодореску и другие. ­

Первыми историю о масштабной шпионской игре, в которую герои оказываются втянуты поневоле, оценили деятели кино и шоу-бизнеса: Кристина Асмус, Стася Милославская, Рубен Дишдишян, Вячеслав Манучаров, Михаил Башкатов с супругой Екатериной, Евгения Малахова, Илья Бачурин, Михаил Галустян, Полина Ауг, Мария Лемешева, Сабина Ахмедова, Дарья Михалкова, Екатерина Маликова, Любовь Тихомирова, Карина Андоленко, Валерия Кожевникова, Дарья Антонюк, Станислав Бондаренко и др.    ­

ГЕРОЙ в кинотеатрах страны с 26 сентября.

Фото предоставлены кинокомпанией «Централ Партнершип». Фотограф: Геннадий Авраменко.

 

24.09.2019

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