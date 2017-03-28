Фотоальбом

В Москве прошла премьера фильма «Призрак в доспехах»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В понедельник, 27 марта в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась российская премьера фантастического блокбастера ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. В кинотеатре всех встречали робогейши, которые помогали гостям сориентироваться в залитом светом футуристическом пространстве. В создании уникальных образов робогейш приняли участие основатели проекта Kimonozuki Анна Киселева и Мария Емельянова, а также визажист Ирина Налекс.

Первыми оценить новую актерскую работу Скарлетт Йоханссон пришли звездные гости. Среди них были Ольга Шелест, Ирина Безрукова, Мария Лемешева, Наталья Бардо, Анфиса Черных, Марианна Максимовская, Елена Борщева, Анна Цуканова-Котт, Эвелина Бледанс, Сергей Филин с семьей, Лукерья Ильяшенко, Денис Косяков, Маша Цигаль, Константин Гайдай и многие другие.

ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ выходит в широкий прокат 30 марта.

 

28.03.2017

Фотоальбомы

Фотоотчет из кинотеатра «Формула Кино Европа»

В Москве прошел спецпоказ новых «Смурфиков»

Подробнее
Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В столице прошла звездная премьера драмы «О любви»

Подробнее
Фотоотчет из Audi City Moscow на Никольской

В Москве прошел закрытый показ фильма «Афера по-английски»

Подробнее

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 