В Москве прошла премьера фильма «Призрак в доспехах»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В понедельник, 27 марта в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась российская премьера фантастического блокбастера ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. В кинотеатре всех встречали робогейши, которые помогали гостям сориентироваться в залитом светом футуристическом пространстве. В создании уникальных образов робогейш приняли участие основатели проекта Kimonozuki Анна Киселева и Мария Емельянова, а также визажист Ирина Налекс.

Первыми оценить новую актерскую работу Скарлетт Йоханссон пришли звездные гости. Среди них были Ольга Шелест, Ирина Безрукова, Мария Лемешева, Наталья Бардо, Анфиса Черных, Марианна Максимовская, Елена Борщева, Анна Цуканова-Котт, Эвелина Бледанс, Сергей Филин с семьей, Лукерья Ильяшенко, Денис Косяков, Маша Цигаль, Константин Гайдай и многие другие.

ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ выходит в широкий прокат 30 марта.

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28.03.2017