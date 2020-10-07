В рамках ММКФ состоялась премьера фильма «Гипноз»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

6 октября в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма Валерия Тодоровского ГИПНОЗ. Мероприятие прошло в рамках Московского международного кинофестиваля, где картина представлена в основном конкурсе.

По сюжету, подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины. Но что делать, если сон и явь слились в одно, а главный подозреваемый в итоге − ты сам?

Фильм представили режиссер Валерий Тодоровский, исполнители главных ролей Сергей Гиро, Полина Галкина, Екатерина Федулова, Сергей Медведев, автор сценария Любовь Мульменко, композитор Анна Друбич.

Фотографии предоставлены пресс-службой ММКФ.

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07.10.2020