Состоялась закрытая премьера сериала «Хороший человек»

Фотоотчета из бара «Предлагаемые обстоятельства»

19 августа в столице состоялась закрытая премьера нового сериала START «Хороший человек». Накануне премьеры на платформе во внутреннем дворе дома номер 5 по Большой Никитской улице (бар «Предлагаемые обстоятельства») видеосервис презентовал проект. Сериал представили генеральный директор START Юлия Миндубаева, шоураннер Ирина Сосновая, режиссер Константин Богомолов, который в 2019 году подписал со START эксклюзивный контракт и теперь создает проекты в качестве режиссера-постановщика и креативного продюсера только для сервиса.

По сюжету в тихий городок Вознесенск приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Вознесенске москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов).

Кроме звезд «Хорошего человека» Никиты Ефремова, Юлии Снигирь, Александры Ребенок, Игоря Миркурбанова, Маруси Фоминой, Дарьи Жовнер и других, премьеру посетили Михаил Зыгарь, Виктория Одинцова, Софья Капкова, Ксения Соловьева, Марина Зудина, Алексей Киселев, Вера Панфилова, Александра Ревенко, Сабина Ахмедова, Мария Шумакова, Юрий Быков и другие.

Для Богомолова «Хороший человек» стал погружением в новый жанр – далекий от гламура и местами довольно страшный, причем режиссер ушел от истории реального «ангарского маньяка», Михаила Попкова. В стране, где, по статистике, ежегодно бесследно пропадают около 8 тысяч женщин, сериал Богомолова ставит множество актуальных вопросов. Как предотвратить зло? Кто на самом деле «хороший человек»?

Премьера первого эпизода сериала станет доступна зрителям START 20 августа. Далее серии проекта «Хороший человек» будут выходить по одной по четвергам, всего их будет 9.

Фото с премьеры предосталены видеосервисом START.

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20.08.2020