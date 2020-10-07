В столице прошла светская премьера комедии «Гудбай, Америка»

Фотоотчет из московского «Дома кино»

6 октября в рамках ММКФ состоялась светская премьера нового фильма Сарика Андреасяна ГУДБАЙ, АМЕРИКА.

Фильм рассказывает истории совершенно разных людей с совершенно непохожими проблемами, которые страдают от одного общего «недуга» – они все пытаются забыть о своих корнях, изображая из себя американцев, забывая нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским. Это истории о людях, живущих вдали от Родины, но несмотря ни на что чувствующих с ней связь.

Зрителями картину представили актеры Дмитрий Нагиев, Лиза Моряк, Ирина Темичева, Микаэл Арамян, Добромир Машуков, Себастьян Сисак, режиссер проекта Сарик Андреасян, продюсеры Армен Ананикян, Гевонд Андреасян, Константин Елкин, известная поэтесса и чтец стихов Анна Егоян и другие члены большой команды, которая работала над фильмом.

Среди гостей премьеры были замечены Карина Мишулина, Елена Николаева, Анна Чурина, Стас Круглицкий (блогер СтасПростоКласс), Дима Красилов, Снежана Самохина, Лиза Адаменко и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Лента выходит в прокат уже 8 октября.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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07.10.2020