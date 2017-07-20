Церемония открытия фестиваля российского кино ГОРЬКИЙ fest

Фотоотчет из Нижнего Новгорода

19 июля в Нижнем Новгороде открылся 1-й кинофестиваль актуального кино ГОРЬКИЙ fest. Гостями церемонии открытия стали кинорежиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, актеры Константин Хабенский, Агния Кузнецова, Екатерина Шпица, Игорь Хрипунов и многие другие.

Открывая фестиваль, его президент, актер Михаил Пореченков, выразил надежду, что ГОРЬКИЙ fest станет ежегодной традицией нижегородцев и неотъемлемой частью культурной жизни города. Продюсер фестиваля, режиссер Оксана Михеева, говоря о «юном» возрасте киносмотра, подчеркнула: «Мы позволили себе немного дерзкую программу, соединив в одном конкурсе короткий и полный метр – так в российской кинофестивальной жизни еще никто не делал. Но мы действительно очень хотим, чтобы короткометражное кино дошло до широкой зрительской аудитории».

В своей приветственной речи со сцены Никита Михалков назвал появление в Нижнем Новгороде кинофестиваля очень добрым и важным знаком, свидетельствующим о том, что «кино идет в Россию, вглубь, потому что фестивалей должно быть много, но главное – это то, что эти фестивали должны быть оправданы хорошим кинематографом». Конкурсная программа ГОРЬКИЙ fest собрана из картин различных форм и объединяет в себе и короткометражные, и полнометражные фильмы. Михалков добавил, что такое решение фестивальных отборщиков более чем оправдано, потому что «короткометражное кино сегодня находится на очень высоком уровне, но его мало кто видит и оно должно найти своего зрителя».

Константин Хабенский отметил, что «достаточно хорошо изучил Нижний Новгород, потому что полгода провел здесь в киноэкспедиции. Это город, в котором, после некоторого перерыва, к счастью опять начали снимать кино. Это город, в котором, без какого-либо перерыва, люди продолжают любить кино, ходить в кинотеатры. Это город, который наконец получил свой первый кинофестиваль. Я очень надеюсь, что ГОРЬКИЙ fest будет разным по вкусу, но придется по душе и нижней, и верхней части этого замечательного города».

Церемонию открытия продолжили актеры Агния Кузнецова и Игорь Хрипунов показом просветительского и образовательного проекта «Кинопоэзия» актера Анатолия Белого.

Первый фестиваль актуального кино ГОРЬКИЙ fest продлится в Нижнем Новгороде до 22 июля.

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20.07.2017