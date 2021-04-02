В Москве состоялась большая премьера нового сериала Happy End

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

1 апреля в киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера одного из самых провокационных проектов этого года − первого драмеди про Webcam − сериала HAPPY END .

Премьеру сериала HAPPY END посетили актеры Лена Тронина, Денис Власенко, Саша Горчилин, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Алексей Агранович, Дарья Фекленко, Даниил Воробьев, Евгений Романцов, а также художник по костюмам Наталья Туровникова и музыкальный продюсер проекта − певица Manizha.

Гостями мероприятия стали Фёдор Бондарчук, Сергей Капков, генеральный директор онлайн-сервиса more.tv Лала Ахмедова, Маруся Фомина, Анна Цуканова-Котт, Рената Пиотровски, Никита Кукушкин и Анна Назарова, Яна Гладких, Софья Капкова, Рома и Марина Зверь, Александра Ревенко, Филипп Авдеев, Юлия Хлынина, Андрей и Ольга Бурковские, Анна Слю, Маша Машкова, Игорь Верник, Максим Виторган и Нино Нинидзе, продюсеры Сабина Еремеева и Пётр Ануров, Галина Мазаева, Надежда Оболенцева, Вера Кинчева, Владимир Яглыч и Антонина Паперная, Дарья Повереннова, Марианна Максимовская, Виктор Добронравов, Анна Александрова, Наталья Максимова, Анастасия Винокур, Артём Королёв, Ольга Карпуть (КМ20).

Фото с премьеры предоставлены видеосервисом more.tv. (Фотограф: Анна Темерина).

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02.04.2021