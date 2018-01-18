В Москве прошла светская премьера драмы «Хэппи-энд»

17 января в «Гоголь-центре» состоялась светская премьера нового фильма прославленного австрийского режиссера Михаэля Ханеке ХЭППИ-ЭНД.
Мероприятие посетили именитые гости. Среди них – Ирина Горбачева и Григорий Калинин, Аглая Тарасова, Алиса Хазанова, Анастасия Попкова, Анатолий Белый и Инесса Москвичева, Артем Немов, Ксения Князева, Муся Тотибадзе, Павел Каплевич, Петр Романов, Полина Зуева, Светлана Тегин, Сергей Мокрицкий и другие.
Лента выходит в российский прокат уже 25 января.
Фотографии предоставлены компанией RWV.
Фотограф – Ксения Угольникова
18.01.2018