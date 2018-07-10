В Москве прошла премьера «Монстров на каникулах 3: Море зовет»

9 июля в Москве, в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ», прошла звездная премьера анимационной комедии МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ. Гостям премьеры фильм представили артисты дубляжа – Полина Гагарина (Мэвис) и Миша Марвин (Кракен).
Первыми зрителями долгожданного продолжения анимационного приключения стали Мария Кожевникова, Андрей Звягинцев, Ирина Старшенбаум, Андрей Разыграев, Юлия Хлынина, Ярослава Дегтярева, Карина Мишулина, Натали Неведрова, Маша Цигаль и многие другие.
Мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ выходит в прокат в России 12 июля 2018 года.
Фото предоставлены WDSSPR. Фотограф – Ксения Угольникова.
10.07.2018