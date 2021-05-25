В Москве состоялась светская премьера якутского фильма «Иччи»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Накануне вечером в рамках проекта «Каро.АРТ» состоялась светская премьера первого якутского фильма компании CapellaFilm «ИЧЧИ». Мистический хоррор рассказывает о семье, поселившейся в таинственное место с загадочной историей, откуда из-за древнего проклятия когда-то ушли люди, но столетия спустя вернулись вновь. Однажды ночью событие из прошлого таинственным образом возникает в настоящем, запуская цепочку мистических происшествий.

Первой картину представила руководитель прокатной компании Capella Film Надежда Мотина, подчеркнув важность проката якутского кино. Затем съёмочную группу представили продюсер картины Мариана Сиэгэн и режиссер Костас Марсаан, для которых «Иччи» является вторым совместным фильмом.

Поддержать коллег и друзей пришли также Виктория Дайнеко, Алена Водонаева, Женя Малахова, DJ Грув, Птаха, Руслан Тагиев, Илья Глинников, Арина Данилова, Иван Пышненко и другие.

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25.05.2021