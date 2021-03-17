В столице прошла звездная премьера фильма «Игры шпионов»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

16 марта в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера остросюжетного триллера ИГРЫ ШПИОНОВ. В российский прокат фильм, мировая премьера которого состоялась на фестивале независимого кино Sundance, 18 марта выпускает дистрибьютор авторского кино «Белые ночи».

В основу сюжета картины легла реальная история британского бизнесмена Гревилла Винна (Бенедикт Камбербэтч), который был завербован спецслужбой МИ-6 для работы в СССР. В Советском Союзе Винн контактировал с полковником ГРУ Пеньковским (Мераб Нинидзе), чтобы предотвратить угрозу ядерного конфликта и разрядить Карибский кризис. С годами их сотрудничество превратилось в дружбу, размыв границы между «своими» и «чужими».

Фильм представила российская актриса Мария Миронова, которая исполнила в зарубежном шпионском остросюжетном триллере роль жены одного из главных героев.

Первыми оценить пронзительную историю пришли звездные гости: Саша Лусс, Наташа Бардо, Валерия Дергилева, Polina, Ольга Карпуть, Мария Федорова, Катя Кабак, Лаура Джугелия, Виктория Дайнеко, Ксения Дукалис, Роман Архипов, Иван Чуйков, Кузьма Сапрыкин, Артем Королев, Игорь Гаранин, Антон Малышев и другие.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Белые ночи».

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17.03.2021