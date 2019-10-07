Фотоальбом

Звезды представили «Вторжение» на Comic Con Russia 2019

Фотоотчет из «Крокус Экспо»

5 октября на крупнейшем фестивале поп-культуры Comic Con Russia состоялась презентация фантастического фильма ВТОРЖЕНИЕ (в прокате с 1 января 2020 года).

Режиссер Федор Бондарчук и исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов лично представили публике картину, продемонстрировав посетителям Comic Con новый трейлер на большом экране главной сцены фестиваля. После в кинозале состоялась презентация фильма в формате панельной дискуссии, на которой создатели представили эксклюзивные материалы из ВТОРЖЕНИЯ и пообщались с аудиторией.

Также на фестивале все желающие могли представить себя пилотами космической капсулы на стенде фильма.

Фото: (с) «Официальный фотобанк Игромир и Comic Con Russia» 

 

07.10.2019

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