В Москве прошла премьера фильма «Карп отмороженный»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

1 декабря в киноцентре «Октябрь» в Москве состоялась премьера фильма Владимира Котта КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ. Гостями премьерного показа стали Леонид и Оксана Ярмольник, Сергей Гармаш, Никита Панфилов с женой, Роман Маякин, Анна Андрусенко, Виктория Соловьева, Иван Стебунов, Наталья Кудряшова, Иван Жвакин, Ясмина Омерович и другие.

Картина КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ рассказывает об отношениях любящей матери и вечно занятого сына, который возвращается в родной дом после долгого отсутствия. Елена Михайловна скромно живет на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать ее жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

«Это история не про стариков, как многие думают, а про детей. И про память, которая иногда важнее, чем деньги, успех и статус», – говорит режиссер картины Владимир Котт.

В главных ролях в фильме снялись Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Наталья Суркова, Сергей Пускепалис и Александр Баширов. Картина получила приз зрительских симпатий 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и 15-го Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке.

«Мы рады, что картина, которая так много для нас значит, получит продолжение своей фестивальной жизни на большом экране, – признается продюсер фильма Никита Владимиров. – Мы надеемся, что зритель оценит и полюбит КАРПА так же, как и мы!».

Лента выходит в прокат 18 января.

Фотографии предоставлены компанией «Кинологистика».

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04.12.2017