Состоялась премьера сериала START «Хватит!»

Фотоотчет из Центра документального кино

В Центре документального кино состоялся закрытый показ первого оригинального документального сериала видеосервиса START − «Хватит!», созданного вместе с Nonfiction.film и студией «Амурские волны». Проект, посвященный проблеме насилия в России, будет доступен для широкой аудитории с 5 августа.

Генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева, шоураннер и продюсер Ирина Сосновая, ведущая Настя Красильникова и основатель Nonfiction.film Софья Капкова представили первые два эпизода проекта, после состоялась дискуссия на тему «Готовы ли мы услышать жертв насилия?». В public talk кроме создателей участвовала директор центра “Насилию.нет” Анна Ривина, модератором выступил кинокритик Егор Москвитин.

Премьеру посетили Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Никита Ефремов, Мария Ивакова, Вадим Глускер, Александра Митрошина, Мария Арзамасова и другие.

В фойе кинотеатра располагалась выставка художников, которые высказались на тему насилия специально для START накануне премьеры проекта. Так, в экспозиции появились пронзительные работы Варвары Гранковой, Маши Шишовой, Анастасии Мясниковой, Дмитрия Пахомова, Ирины Полонской, Полины Осиповой, Татьяны Иванковой, Юлия Нефедовой и Кати Октябрь, картина которой использована в качестве постера проекта.

«За три года START сформировал аудиторию более миллиона подписчиков – и это те люди, с которыми нам хочется начать более серьезный диалог, хочется предложить им новые форматы. Мы только вступили на территорию документального кино, спасибо нашим партнерам: Софье Капковой, Nonfiction.film, Центру документального кино. Я очень надеюсь, что у нас получится создать целую линейку оригинальных документальных проектов, резонансных, разных по темам и настроению. Сегодня мы представляем первый из них, и в том числе поэтому он особенный», − рассказала генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева.

««Хватит!» – про то, что зло должно закончиться на тебе. Об этом документальная история «Хватит!», которую мы запускаем, об этом сериал «Шторм», об этом сериал «Хороший человек», который выйдет на START 20 августа. И это важная – в том числе и моя личная – миссия. Делать так, чтобы злу, которое становится бытовым, которое становится нормой, мы все начали говорить «Хватит!»», − поделилась продюсер Ирина Сосновая.

«Я многодетная мама и главное, чему я хочу научить своих детей – это уважать чужие границы и защищать свои, − говорит Софья Капкова, основатель Nonfiction.film. − Важно не просто не бояться рассказать о насилии, но и не пройти мимо, когда жестокость совершается по отношению к другому. Многие из нас слишком поздно понимают, что им плохо. «Хватит!» − это важный документальный проект про то, что нельзя молчать, не стоит стесняться, и точно не нужно бояться быть неудобными. Кто, если не мы? Когда, если не сейчас?».

«Хватит!» – это документальный шестисерийный проект о насилии в современной России. Ведущие – актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова – обсудят истории женщин, переживших насилие в разных ситуациях – на работе, в роддоме, дома, во взрослом и детском возрасте. Откровенные рассказы и цифры станут поводом для разговора, в котором мужчина и женщина наконец-то услышат друг друга. И смогут сказать то, о чем раньше молчали. Первый эпизод проекта уже доступен на START и Nonfiction.film.

Фото с премьеры преоставлены пресс-службой START.

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05.08.2020