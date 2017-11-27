На Кинорынке устроили «Праздничный переполох»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

Вечером 26 ноября в московском кинотеатре «Пионер» прошла презентация французской комедии ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ – нового проекта режиссеров кинохита 1+1 Оливье Накаша и Эрика Толедано. Гостей с Кинорынка ждала развлекательная программа, фуршет и напитки.

Перед началом показа Надежда Мотина – глава компании Capella Film, которая выпускает этот релиз вместе с компанией «Пионер», – рассказала представителям кинотеатров о том, что будет делаться, чтобы это кино увидело как можно больше зрителей. Для фильма запланирована широкая рекламная кампания с федеральным размещением на канале «Пятница!», а также точечной рекламой в 18 городах России на каналах ТНТ и СТС. Основным информационным партнером картины является радио «Юмор FM». Интернет-поддержку релизу обеспечивают ресурсы холдинга «Рамблер» («Афиша», LiveJournal, «Чемпионат.ру», «Газета.ру», Lenta.Ru).

К дубляжу картины были привлечены звезды кино и шоу-бизнеса: Александр Паль, Анатолий Белый, Мария Кравченко из Comedy Women, а также Сергей Гореликов и Андрей Шелков из Comedy Club.

Во Франции ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ посмотрело 3 млн зрителей. В России проект выходит в широкий прокат 4 января 2018 года.

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27.11.2017