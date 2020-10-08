Фотоальбом

В Москве состоялась премьера фильма Kitoboy

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

7 октября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма KITOBOY, победившего в программе «Дни Венеции» на 77-м Венецианском кинофестивале, а также получившего премии «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на 31-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр». 

Картину зрителям представили продюсер Алексей Учитель, министр культуры Ольга Любимова и режиссер Филипп Юрьев.

Среди первых зрителей показа были Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Павел Ворожцов, Александра Ревенко, Яна Аносова, Варвара Шмыкова, Антон Малышев,  Теона Дольникова, Александр Шульгин, Илья, Учитель.

Фото с премьеры предоставлены компанией Sony Pictures. Фотограф – Геннадий Авраменко.

 

08.10.2020

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