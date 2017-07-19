Фестиваль «Старая Рязань» познакомили с «Легендой о Коловрате»

Фотоотчет из городища в Рязанской области

15 июля в Городище Старая Рязань прошел третий региональный историко-патриотический праздник «Старая Рязань», центральным событием которого стала презентация фильма ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. Тысячи гостей фестиваля, в этом году приуроченного к 780-й годовщине героической обороны древнего города от монголо-татар, первыми увидели эксклюзивные эпизоды из фильма. Представить их специально приехали актеры картины – Илья Малаков, Полина Чернышова и Александр Ильин мл.

«Для нас огромная честь представлять фильм здесь, на родной для меня рязанской земле, где некогда жил, любил и боролся с врагами мой герой Евпатий Коловрат», – признался со сцены исполнитель главной роли Илья Малаков. После презентации актеры пообщались со зрителями.

Эпический блокбастер ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ производства «Централ Партнершип» и «Киностудии КИТ» при участии канала Россия 1 во всех кинотеатрах страны с 30 ноября.

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19.07.2017