В столице состоялась премьера фильма «Конек-горбунок»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

16 февраля, в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма КОНЕК-ГОРБУНОК. Картину публике представила съемочная группа фильма: продюсеры Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр Горохов, актеры Павел Деревянко, Антон Шагин, Ян Цапник, оператор Владимир Башта, художник по костюмам Надежда Васильева и исполнительный продюсер Наталия Смирнова.

Первыми зрителями фильма стали Алексей Учитель, Ольга Любимова, Мария Кожевникова, Алексей Чадов, Петр Ануров, Владимир Яглыч, Марьяна Спивак, Дарья Златопольская, Ситора Алиева, Максим Лагашкин, Нигина Сайфуллаева, Михаил Местецкий, Мария Шалаева, Юлия Хлынина, Анна Шевчук, Михаил Друян, Маша Цигаль, Мария Лемешева, Михаил Врубель, Зара, Клим Шипенко и Софья Карпунина, Татьяна Лазарева, Михаил Тройник, Кристина Бабушкина, Саша Айс, Яна Аносова, Лилия Иванова, Алена Чехова и многие другие.

Фото с премьеры предоставлены компанией Sony Pictures. Фотограф: Геннадий Авраменко

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17.02.2021