В Калининграде открылся фестиваль «Короче»

Фотоотчет из кинотеатра «Заря»

Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» в седьмой раз начал свою работу в Калининграде. Церемония открытия состоялась в пятницу, 16 августа. По традиции она началась в Кафедральном Соборе, где для гостей и участников фестиваля прошел органный концерт саундтреков к известным фильмам и сериалам.

Красная дорожка открытия прошла на главной фестивальной площадке – в кинотеатре «Заря». Гостями церемонии стали: председатель жюри Игорь Толстунов, президент смотра Сергей Сельянов, члены жюри – исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель, сценарист Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянкои Виктория Исакова;генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга, актрисы Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд, Юлия Хлынина, Ян Гэ, Катерина Шпица, Екатерина Вуличенко, Ирина Гринева, Алена Чехова, Наталия Лесниковская, Анна Банщикова, Мария Луговая, Ирина Гринева, Оксана Акиньшина, Андрей Смоляков, Екатерина Волкова, Юрате Гураускайте, Екатерина Носик и другие.

Церемония открытия началась со вступительного слова губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Он поприветствовал гостей: «Кино, которое показывается здесь, становится частью культуры и истории нашего города и области». Также он добавил, что фестиваль следует проводить чаще, два раза в год. Далее победители прошлых лет Роман Артемьев и Виктория Рунцова вручили Сергею Сельянову специальный приз за вклад в рождение новых звезд.

Сразу после этого председатель жюри, продюсер, основатель студии «Профит», Игорь Толстунов представил со сцены своих коллег, которые будут вместе с ним выбирать лучших на этом фестивале - исполнительного директора Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антона Малышева, писателя, сценариста Александра Цыпкина, режиссера и продюсера Петра Буслова, актеров Павла Деревянкои Викторию Исакову.

Открылся фестиваль фильмами, победившими на предыдущих шести смотрах. Это «Спаситель» Романа Артемьева, «Проверка» Галы Сухановой, «Портфолио» Никиты Тамарова, «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» Кирилла Васильева «Лалай-Балалай» Руслана Братова и «Твою мать» Виктории Рунцовой.

Фестиваль короткометражного кино «Короче» впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Ежегодно в нем принимают участие более 1500 работ. Для участия в Конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые как режиссерами из России, так и из других стран.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Калининградской области. Генеральным партнером фестиваля выступила АЛРОСА − крупнейшая алмазодобывающая компания в мире. Бриллианты, изготовленные из российских алмазов, можно было увидеть на звездах фестиваля на красной дорожке. Официальный партнер фестиваля − онлайн кинотеатр ОККО. Официальный автомобиль фестиваля − Mercedes-Benz. Официальный визажист фестиваля − Max Factor. Официальный стилист фестиваля − Wella Professionals.

Фото с открытия предоставлены пресс-службой кинофестиваля.

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18.08.2019