Фотоальбом

В Москве прошла премьера фильма «Красный призрак»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

7 июня в кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера первого российского экшен-фильма про супергероев-партизан КРАСНЫЙ ПРИЗРАК. Картину представила съемочная группа – режиссер Андрей Богатырев, актёры Михаил Горевой, Алексей Шевченков, Вольфганг Черни, Полина Чернышева, Павел Абраменков, Пауль Орлянский, Михаил Мелин, Олег Васильков, сценарист Олег Богатов и Павел Полуйчик, композитор Сергей Соловьев. 

Фильм пришли посмотреть актриса Ирина Безрукова, Алина Алексеева, Любовь Тихомирова, актер Андрей Гайдулян, радиоведущий Михаил Довженко, блогер Марина Литвинова, фигурист Роман Костомаров и Оксана Домнина.

 

08.06.2021

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