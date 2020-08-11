В Москве состоялся спецпоказ фильма «Красотка в ударе»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

10 августа в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» прошел специальный показ комедии КРАСОТКА В УДАРЕ. Фильм лично представили создатели картины: режиссер Яна Гладких, исполнители главных ролей Андрей Бурковский, Лариса Кокоева, Григорий Калинин, Павел Ворожцов, Ольга Рыжкова, Таисия Вилкова и продюсеры Рубен Дишдишян и Лариса Блажко.

Среди первых зрителей были Юрий Мороз, Кристина Левиева, Нелли Ермолаева, Влад Красавин, Юля Гришанова, Максим Епифанов, Анастасия Белявская, Макс Аверкин, Екатерина Абрамова, Юлия Ильина, Михаил Еремеев, Леся и Макс Макслесси, Алена Мурлаева, Екатерина Величкина, Даша Волосевич, Миша Смирнов и другие.

КРАСОТКА В УДАРЕ появится в кинотеатрах России уже 13 августа.

Фотографии предоставлены Sony Pictures (фотограф – Анна Темерина).

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

11.08.2020