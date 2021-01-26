В Москве прошла премьера фильма «Кроличья лапа»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

25 января в киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта «КАРО.Арт» прошла премьера фильма Наны Джорджадзе КРОЛИЧЬЯ ЛАПА. Картину на премьере представила съемочная группа: продюсер Юлия Соболевская, автор сценария и сопродюсер Ирина Марийчук (Лукинова), актриса Светлана Щедрина, актер Александр Половцев и актриса Валентина Ясень.

Среди гостей были: актер Константин Крюков, актер Кирилл Кяро, актер Виктор Логинов, продюсер Сергей Сельянов, певица Катя Лель, актриса Алена Чехова, телеведущая Елена Борщова, дизайнер Алиса Толкачева, актриса Галина Бокашевская, репер Птаха и другие.

К сожалению, режиссер Нана Джорджадзе не смогла посетить премьеру, т.к. находится сейчас на съемках нового фильма. Не смог приехать и французский актер Пьер Ришар, который сыграл одну из самых заметных ролей в фильме. Специально для премьеры он записал небольшое интервью, которое было показано перед фильмом.

В российский прокат картина выйдет 11 февраля.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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26.01.2021