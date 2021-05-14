В столице состоялась премьера фильма «Кролик Питер 2»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула Кино на Кутузовском»

Картину зрителям представил российский состав актеров дубляжа фильма: Сергей Бурунов, Марина Кравец и певец NATAN.

Первыми зрителями фильма стали Анна Назарова, Мария Кожевникова, Александр Метелкин, Тата Бондарчук, Шура из Би-2, Андрей «Лигалайз» Меньшиков, Алена Водонаева, Анетта Орлова, Вита Корниенко, Татьяна Долматовская, Ольга Якубович, Екатерина Волкова, Кристина Левиева, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Саша Новиков, Олег Сафронов, After School House, Sasha Gradiva с дочерью Умой Мишель, Любовь Любяткина, Луиза-Габриэла Бровина, Лера Кантур, Кирилл Феликс, Артем Ищенко, София Хоменко, Евгения Леванова, Максим Ковтун, Саша Артемова, LovaLova, Кристина Крайт, Гэри Грэй, Анастасия Вознюк, Виктория Никулина, Дина, Роберт Еланга, Милана Хаметова и другие.

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14.05.2021