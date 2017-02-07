В столице прошла премьера проекта «Лего Фильм: Бэтмен»

Фотоотчет из «Центрального Детского Магазина» на Лубянке

В Москве 5 февраля прошла российская премьера нового анимационного фильма ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН. Маленьких гостей мероприятия ждали развлекательная программа, конкурсы и подарки в центральном атриуме «Центрального Детского Магазина», а затем артисты, подарившие свои голоса в российской версии мультфильма, – Александр Ревва и Зара – приветствовали гостей премьеры и пригласили их наверх, в кинотеатр «Формула Кино на Лубянке» на просмотр.

Премьеру посетили звезды отечественного кино и шоу-бизнеса с детьми: Александр Ревва, Зара, Егор Дружинин, Анастасия Денисова, Алиса Гребешщикова, Анна Цуканова-Котт, Маргарита Митрофанова, Олеся Судзиловская, Юрий Усачев и другие.

В российский прокат картина выходит 9 февраля.

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07.02.2017