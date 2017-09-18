В столице прошла премьера «Лего Ниндзяго Фильм»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула Кино ЦДМ»

17 сентября в Москве состоялась российская премьера нового анимационного фильма ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ.



Маленьких гостей премьеры ждали развлекательная программа, конкурсы и подарки в центральном атриуме Центрального детского магазина на Лубянке, а затем артисты, подарившие свои голоса героям в российской версии мультфильма (Ллойду – Тимур Родригез, Мастеру Ву – Михаил Галустян), приветствовали гостей премьеры. Причем Тимур сделал это лично, а Михаил – в видеообращении).

Просмотр мультфильма состоялся в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ», который располагается на шестом этаже ЦДМ. Премьеру посетили звезды отечественного кино и шоу-бизнеса с детьми: Михаил Башкатов, Диана Арбенина, Анастасия Стоцкая, Денис Дорохов, Маша Цигаль, Айза Анохина и другие.



В российский прокат картина выходит 21 сентября.

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18.09.2017