В Москве прошла премьера комедии «Любовь и монстры»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ. Главные роли в полнометражном дебюте режиссера Екатерины Краснер исполнили Роман Курцын, Лорина Камбурова, Ян Цапник, Кирилл Кяро, Анна Ардова, Вячеслав Манучаров, Анна Семенович и другие. Фильм повествует о полицейском Юре Скворцове, который, прихватив с собой чемодан выпивки, приезжает на отдых в Болгарию, где встречает не только свою любовь, но и древних кровожадных монстров. Единственным оружием против этих чудищ является... алкоголь. Для того, чтобы выжить в борьбе с монстрами, Юре предстоит заставить интеллигентных постояльцев отеля пить, не просыхая. При этом он попытается покорить сердце строгой девушки-полицейского Баяны, в которую влюбился, как только скатился с трапа самолета.

Первым зрителям комедию представили продюсеры Ефим Любинский и Алексей Рязанцев, режиссер Екатерина Краснер, актеры Роман Курцын, Ян Цапник, Анна Семенович, Вячеслав Манучаров и другие. Команда фильма со сцены позвонила приболевшей коллеге, исполнительнице главной женской роли, болгарской актрисе Лорине Камбуровой. Роман Курцын продемонстрировал зрителям «татуировки», которые ему нарисовала дочь. Все создатели фильма поблагодарили собравшихся за интерес к ленте и пожелали приятного просмотра.

Гостями премьеры стали Ирина Безрукова, Григорий Калинин и Анна Лаврентьева, Александр Носик, участницы группы «Фабрика» Мария Гончарук и Валерия Девятова, Прохор Шаляпин и внучка Людмилы Гурченко Елена Королева, Дана Борисова с дочерью Полиной, Маша Цигаль, Никита Санаев, Родион Газманов, Пьер Нарцисс, Анастасия Гребенкина, Юлия Беретта, Данила Белых, Анна Калашникова, бывшая участница группы «Блестящие» Полина Йодис и другие.

Комедию ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ выпустит в прокат компания «Каропрокат» уже 22 апреля.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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21.04.2021