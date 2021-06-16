В Москве состоялась премьера мультфильма «Лука»

Гостям картину представил генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и подарившие свои голоса героям фильма артисты Фёдор Парамонов (Лука), Андрей Арчаков (Альберто), Лиза Монеточка (Джулия), Александр Горчилин (Эрколе) и Марко Динелли (Томазо).
Первыми зрителями нового анимационного фильма о настоящей дружбе, стремлении к исполнению заветной мечты и невероятном приключении стали Катерина Шпица с сыном, Анна Бегунова с сыном, Дмитрий Чеботарев с семьей, Анна Бутурлина с дочками, Ирина Муромцева с дочкой, Ольга Бурковская с детьми, Светлана Иванова с дочкой, Александр Бердников с семьей, Михаил Козырев с семьей, Кирилл Зайцев с семьей, Уиллиам Ламберти с детьми и многие другие.
16.06.2021