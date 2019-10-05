Фотоальбом

В столице прошла звездная премьера новой «Малефисенты»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

Московская премьера фильма МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ состоялась 4 октября в киноцентре «КАРО 11 Октябрь». Актриса Мишель Пфайффер, исполнившая в картине роль королевы Ингрит, представила картину гостям премьеры.

Среди первых зрителей были: Оксана Акиньшина, Мария Кожевникова, Тата Бондарчук, Ян Гэ, Илья Бачурин, Лена Летучая, Полина Ауг, Стася Милославская, Оксана Карас, Ирина Безрукова, Анна Александрова, Снежина Кулова, Катя Адушкина, Реджи, Маша Погребняк, Виктория Лопырева, Согдиана, Кристина Каширина, Доминик Джокер, Мария Шумакова, Глеб Бочков, Татьяна Миловидова, Александра Никифрова и другие.

Фотографии с премьеры предоставлены компанией Disney.

 

05.10.2019

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