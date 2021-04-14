В Москве представили сериал «Медиатор»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

13 апреля в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера оригинального сериала START «Медиатор» режиссера Артема Аксененко («В клетке»). Гости увидели первый эпизод психологического детектива о переговорщике-манипуляторе.

Сериал представили режиссер Артем Аксененко, актеры Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Дарья Мельникова, Анна Шепелева, Таисья Калинкина, Михаил Башкатов, Анастасия Микульчина, Антон Кузнецов, продюсеры Ирина Сосновая и Игорь Толстунов, генеральный директор Start Юлия Миндубаева, генеральный продюсер и сооснователь видеосервиса Start Эдуард Илоян.

Гостями вечера стали Марина Зудина, Яна Гладких, Максим Свешников, Клавдия Коршунова, Оксана Карас, Татьяна Храмова и другие. Музыка на афтепати − DJ Ginzburg.

Фото с мероприятия предоставлены видеосервисом START.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

14.04.2021