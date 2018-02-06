В Москве представили итальянское драмеди «Место встречи»

Фотоотчет из кинотеатра «Горизонт»

В столичном кинотеатре «Горизонт» прошла российская премьера фильма МЕСТО ВСТРЕЧИ. Драмеди режиссера Паоло Дженовезе, создателя нашумевшего хита ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, рассказывает о загадочном мужчине, который может исполнить любое желание... Но у всего есть цена: в обмен на осуществление мечты он просит выполнять необычные задания. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое.

Представить картину российской публике Паоло Дженовезе приехал лично. После показа первые зрители и журналисты смогли пообщаться с режиссером в формате Q&A.

В российских кинотеатрах ленту МЕСТО ВСТРЕЧИ можно будет посмотреть уже с 8 февраля.

Фото предоставлено пресс-службой «Централ Партнершип»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

06.02.2018