В Москве прошла премьера второго сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

Проект представили авторы и исполнители главных ролей

13 мая в Москве состоялся Премьерный показ второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

Проект представили генеральный продюсер телеканала ТНТ Александр Дулерайн, продюсер Good Story Media Антон Щукин, авторы сериала Александр Белов и Пётр Внуков, режиссёр Антон Фёдоров, актёры Егор Губарев и Валентина Ляпина. Они обсудили продолжение хита ТНТ в рамках паблик-тока, модератором которого выступил кинокритик Егор Москвитин.

Перед показом настроение зрителям задавал исполнитель Mujuice, композитор сериала Роман Литвинов.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

14.05.2021