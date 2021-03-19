В столице прошла премьера фильма «Мой год в Нью-Йорке»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

18 марта в легендарном кинотеатре «Иллюзион» в честь его 55-летия состоялась официальная российская премьера фильма МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ.

Гостями мероприятия стали: Денис Шведов, Анжелика Каширина, Александра Лусс, Мария Ахмедзянова, Роман Прыгунов, Янина Студилина, Рената Пиотровски, Оксана Бондаренко, Виктория Газинская, Дмитрий Власкин, Анна Бегунова, Андрей Стемпковский, Антон Малышев, Ксения Соловьева, Константин и Елена Ремчуковы, Наташа Максимова, Полина Аскери, Илона Столье, Мариана Максимовская, Галина Мазаева, Екатерина Двигубская, Елена Крыгина, Артем Королев, Елена и Сергей Лесс, Мария Михалкова-Кончаловская, Юлия Акимова, Вика Газинская, Алексей Яшин и другие.

Перед показом фильма в честь 55-летия Иллюзион на сцену вышла глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко и генеральный директор «Госфильмофонда» Елена Филатова. Максимченко подчеркнула, что для Министерства культуры России кинотеатр «Иллюзион» является важной площадкой, поскольку это единственный кинотеатр федерального значения.

Фильм МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ о молодой поэтессе Джоанне выходит в российский прокат – 15 апреля 2021 года.

Фото с премьеры предоставлены компанией Russian World Vision.

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19.03.2021