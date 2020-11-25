В столице прошла премьера фильма «На острие»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера экшн-драмы НА ОСТРИЕ. Фильм рассказывает о противостоянии лучшей саблистки мира Александры Покровской и дебютантки, талантливой и дерзкой Киры Егоровой. Между ними начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто...

Первым зрителям картину представили создатели проекта: продюсеры Елена Гликман и Михаил Дегтярь, режиссер Эдуард Бордуков, актеры Светлана Ходченкова, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Кирилл Дегтярь и другие члены съемочной группы.

Специальными гостями показа стали Олимпийские чемпионки по фехтованию на саблях Софья Великая и Яна Егорян.

«Мы очень долго ждали этого дня, наш выход в прокат поистине драматичен! На премьере по нынешним меркам было очень много людей, я счастлива, что праздник состоялся. Держу кулаки, чтобы это послужило началом большого проката, − сказала продюсер Елена Гликман. − Наш прокатчик, компания «ЦПШ», расписал кино очень широко. Дай Бог, чтобы зрители поддержали наш фильм и пошли в кинотеатры − на все 25% разрешенных мест в нынешнее время!».

Собравшаяся публика наградила создателей картины настоящей овацией в финале фильма. Гостями премьеры стали: Александр Петров, Алексей Учитель, Алена Водонаева, Екатерина Волкова, Анжелика Каширина, Эвелина Бледанс, Даниил Белых, Елена Борщева, Владимир Вишневский, Оксана Кравчук, Илья Бачурин, Шура и другие.

Фотографии с премьеры предоставлены кинокомпанией «Централ Партнершип».

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

25.11.2020